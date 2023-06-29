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Госдума осудила позволившие сжечь Коран власти Швеции

12:51
  • четверг
  • 29 июня 2023

Заявление принято на пленарном заседании

Депутаты российского парламента осудили действия властей Швеции, которые допустили сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам. Заявление принято на пленарном заседании Госдумы.

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Действия шведских активистов названы "акцией вандализма". Российские парламентарии призвали Стокгольм принять меры в отношении нарушений прав верующих и оскорбления религиозных чувств мусульман.

Полиция Стокгольма ранее выдала разрешение на акцию, местом для которой была выбрана площадь Медборъярплатсен в центре города. 28 июня организатор акции, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, сжег на площади Коран, передает ТАСС. Перед сожжением он положил на книгу свиной бекон, что для верующих мусульман особенно оскорбительно.

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