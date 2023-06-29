Электронные процедуры оформления ветеринарного и фитосанитарного сертификатов будут доступны только через платформу "Мой экспорт"

Срок оформления сертификата составит 1 рабочий день

С 3 июля 2023 г. заявления в электронной форме на оформление фитосанитарного, в том числе реэкспортного, сертификата и с 1 сентября 2023 г. заявления в электронной форме на оформление экспортного ветеринарного сертификата и разрешения на вывоз подконтрольной продукции будут подаваться исключительно с использованием платформы "Мой экспорт".

Срок оформления сертификата через платформу "Мой экспорт" составит 1 рабочий день. Сведения об оформленном сертификате сразу поступают в личный кабинет компании. Предпринимателю остается только получить бумажный документ — по нормам международного законодательства, при вывозе товара за рубеж таможенные органы стран-импортеров пока принимают сертификаты только на бумаге.

Инструкция по работе с сервисом по запросу фитосанитарного сертификата — по ссылке.

Для того чтобы получить ветеринарный сертификат, предпринимателю нужно лишь подать онлайн-заявку со сведениями, которые автоматически получаются из систем Россельхознадзора.

Дополнительными преимуществами использования Сервиса по запросу ветеринарного сертификата являются выбор времени и места оформления сертификата и документарная проверка в электронном формате в течение 8 рабочих часов, а значит, исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции. При этом осмотр продукции осуществляется по сформированному Сервисом QR-коду без предъявления бумажных документов.

Также на платформе "Мой экспорт" можно запросить в электронной форме оформление разрешения на вывоз подконтрольной продукции. Посмотреть, как оформить запрос на ветеринарный сертификат на платформе "Мой экспорт", можно в видео по ссылке.

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