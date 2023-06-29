Бочкарёв: В южном вестибюле станции "Яхромская" салатовой ветки метро приступили к укладке пола гранитом

В северном вестибюле завершено возведение основных конструкций

В пассажирской зоне южного вестибюля станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро началась отделка пола гранитом. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Станция "Яхромская" расположена вдоль Дмитровского шоссе, у нее два подземных вестибюля, которые будут связаны с обеими сторонами магистрали четырьмя пешеходными переходами. В южном вестибюле, который выходит к улице 800-летия Москвы, в настоящее время ведется укладка пола кассового зала гранитом. Также строители приступили к отделке пола и стен пешеходного перехода, ведущего от входа на станцию к четной стороне Дмитровского шоссе.

Бочкарев добавил, что в вестибюле и в кассовом зале размещается большое количество инженерных систем, поэтому архитектурная отделка проводится по мере готовности монтажа оборудования.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (группа компаний "Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что на стенах пассажирской зоны вестибюля планируют установить алюминиевые трехслойные панели с антивандальным покрытием.

"Во втором, северном, вестибюле, выходящем к Яхромскому проезду, завершено возведение основных конструкций. Сейчас завершаются монолитные работы в подземном переходе, ведущем от северного входа на станцию на четную сторону Дмитровского шоссе", – отметил Кравцов.

Он уточнил, что для устройства подземных переходов, идущих от обоих вестибюлей к нечетной стороне магистрали, сейчас проводятся работы по временному изменению схемы движения на шоссе. Благодаря двум вестибюлям и четырем подземным переходам у горожан появятся удобные подходы к новой станции Люблинско-Дмитровской линии метро со стороны расположенных рядом жилых домов и общественно-деловой застройки.

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