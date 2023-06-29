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Кремль объяснил несоблюдение Путиным ковидных ограничений в Дербенте

13:47
  • четверг
  • 29 июня 2023

Президент не мог отказать людям в общении

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не соблюдал ковидные ограничения во время встречи с населением в Дербенте. По его словам, глава государства не мог отказать людям, которые вышли его поприветствовать.

"Настоятельные рекомендации специалистов сокращаются. В отношении главы государства, конечно, действует особый режим по понятным причинам. Но, конечно, в таких ситуациях, как в Дербенте, когда вы видели, что буквально весь город вышел встречать президента. Это была поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения",  - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Накануне президент посетил Дербент, где провел совещание по вопросам развития туризма. После Владимир Путин осмотрел самый большой мультимедийный фонтан в стране. Горожане встретили президента восторженными возгласами.

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