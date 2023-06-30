Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Прислушайтесь к советам специалистов

Овны

В вашей жизни наступило затишье - чем не повод для радости? Сегодня и в выходные хорошо побыть с семьей, позагорать на берегу реки, сходить в лес, съездить куда-то вместе.

Тельцы

Говорят, что лучшая новость - это отсутствие новостей, и сегодня вы поймете это. Вокруг будут кипеть страсти, но лично вас они не заденут, и вы оцените прелесть таких скучных дней.

Близнецы

Самая подвижная сфера вашей жизни сейчас - работа, где все может меняться. От вас пока ничего не зависит, так что трудитесь на совесть - это все, что можно сейчас сделать.

Раки

Долгоиграющая ситуация, которая потихоньку подтачивает ваши силы, сегодня проявится ярче обычного. Не расстраивайтесь и тяните время – это самая правильная стратегия.

Львы

Друзья или члены семьи будут "пилить" вас, воспитывать и критиковать. Все это делается из любви к вам, но от этого не легче - так и скажите. И поясните, как надо с вами общаться.

Девы

Вы почувствуете чью-то поддержку или получите обнадеживающие новости. Пока жизнь не выкатывает кардинальные перемены к лучшему, но они уже близко.

Весы

Мудрые коллеги, преподаватели или специалисты, к которым вы хотите обратиться, дадут вам ценные советы. Не стесняйтесь прислушиваться и менять свою жизнь.

Скорпионы

Луна в вашем знаке обиделась на Венеру и Уран и мешает вам сделать выбор или понять себя. Надо подождать до завтра, а сегодня заниматься максимально скучными делами.

Стрельцы

Вам может показаться, что кто-то из женщин вашей семьи что-то скрывает. Возможно, так и есть, но сегодня не тот день, когда надо во что бы то ни стало выбивать из людей правду.

Козероги

В личной жизни у вас происходит что-то, в чем вы пока боитесь признаться даже себе. Звезды обещают в будущем исправить ситуацию, но вам стоит запастись терпением.

Водолеи

Сегодня вы сможете получить выгодные предложения, касающиеся фитнеса, спорта, товаров для здоровья. Пользуйтесь, а сэкономленные деньги потратьте потом на отдых.

Рыбы

У вас может быть грустное настроение, апатия, лень или упадок сил. Все это объясняется положением планет, так что не берите в голову и готовьтесь к выходным.

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