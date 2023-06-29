В Кремле не увидели предпосылок для дипломатического урегулирования на Украине

Тем не менее, определенные усилия предпринимаются

Москва предпринимает определенные усилия к тому, чтобы вывести конфликт на Украине в политико-дипломатическое русло. Однако на сегодняшний день предпосылок для такого решения нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция продолжится до полного выполнения ее целей. Песков напомнил, что эти цели были определены президентом России Владимиром Путиным.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин определил цели СВО – это денацификация и демилитаризация Украины, передает РИА Новости.

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