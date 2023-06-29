Мишустин: флот всегда способствовал укреплению международных позиций России

Нужно адаптироваться к вызовам, связанным с внешним давлением, отметил премьер

В четверг на Дальнем Востоке отправился в рейс крупнотоннажный танкер "Академик Губкин". Ещё один - "Восточный проспект" - спустили на воду.

Знаковое для сферы событие произошло в преддверии Дня кораблестроителя. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил Михаил Мишустин. Он отметил, что ещё несколько лет назад такие суда в России не строили - не хватало производственных мощностей. Также премьер-министр вручил награды работникам морского и речного транспорта. По его словам, флот всегда способствовал укреплению международных позиций России.

"На протяжении всей истории международное судоходство играло важнейшую роль в жизни нашей страны, способствовало не только расширению внутренней и внешней торговли, но и укреплению позиций России в глобальной политике и экономике, поддерживало статус великой державы. Сейчас перед нами стоят новые задачи. Нужно адаптироваться к вызовам, связанным с внешним давлением, сохранить и нарастить возможности по перевозке грузов, пассажиров и тем самым поддержать трансформацию всей российской экономики", - отметил Мишустин.

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