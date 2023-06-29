Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах

Пригожин не подписал контракт с Минобороны, и ему отказали в участии в СВО, отметил депутат

В Госдуме сегодня представили важные подробности о событиях, которые произошли 24 июня и предшествовали им. Как заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, за несколько дней до попытки мятежа Минобороны России заявило, что все вооруженные формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с ведомством. В противном случае они не смогут принимать участие в спецоперации, также им не будут выделять финансирование.

"Все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участие в спецоперации. То есть, не будет выделяться финансирование, материальные средства. А для господина Пригожина это основное, если не главное. И сложилось следующее: первое - это деньги. Второе - это глупые и непомерные амбиции. А третье - это возбуждённые состояния, вкупе всё это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей", - заявил Картаполов.

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