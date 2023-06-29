ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России полностью контролируют ситуацию под Артемовском

14:13
  • четверг
  • 29 июня 2023

Бойцы удерживают позиции

Российские силы полностью контролируют ситуацию в районе Артемовска (Бахмута), несмотря на сложную обстановку. Позиции ВС России регулярно и хаотично обстреливаются со стороны ВСУ, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин: обстановка на флангах у Артемовска стабилизируется
Пушилин пообещал освободить и переименовать Нью-Йорк

По словам Пушилина, российские войска контролируют ситуацию как в самом Артемовске, так и на флангах. Несмотря на обстрелы, позиции удерживаются, сказал врио главы ДНР в эфире Первого канала.

Также, по словам Пушилина, российские войска улучшили свои позиции на краснолиманском направлении. Что касается авдеевского и марьинского направлений, то там существенных изменений нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие России на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащие России на Артемовском тактическом направлении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.