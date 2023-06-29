ВС России полностью контролируют ситуацию под Артемовском

Бойцы удерживают позиции

Российские силы полностью контролируют ситуацию в районе Артемовска (Бахмута), несмотря на сложную обстановку. Позиции ВС России регулярно и хаотично обстреливаются со стороны ВСУ, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, российские войска контролируют ситуацию как в самом Артемовске, так и на флангах. Несмотря на обстрелы, позиции удерживаются, сказал врио главы ДНР в эфире Первого канала.

Также, по словам Пушилина, российские войска улучшили свои позиции на краснолиманском направлении. Что касается авдеевского и марьинского направлений, то там существенных изменений нет.

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