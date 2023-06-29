Минобороны: удар по пункту дислокации ВСУ уничтожил двоих генералов и до 50 офицеров

Радикалы потеряли за сутки до 530 военнослужащих убитыми и ранеными на донецком направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске были уничтожены два генерала, участвовавшие в совещании, а также до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных военных советников и наемников.

Также в ведомстве сообщили, что на запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники 106-й бригады теробороны, на херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

По данным российского Минобороны, на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 135 военнослужащих, до 65 военных и самоходку "Гвоздика" - на краснолиманском направлении, до 530 военнослужащих убитыми и ранеными - на донецком направлении.

ПВО России перехватила за сутки два снаряда РСЗО HIMARS и ракету HARM. Сбиты 11 беспилотников.

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