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США направили подлодку с ядерным оружием в порт Южной Кореи

14:51
  • четверг
  • 29 июня 2023

Такая субмарина появится у южнокорейских берегов впервые за много лет

Американская подводная лодка с ядерным вооружением на борту отправится к берегам Южной Кореи. Подобную демонстрацию Вашингтон предпримет впервые за много лет, заявил командующий американским контингентом в Корейской Республике Скотт Плеус.

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По словам Плеуса, в ближайшее время атомная подлодка с баллистическими ракетами зайдет в один из южнокорейских портов. Генерал заверяет, что это станет проявлением "приверженности расширенному сдерживанию" со стороны США, передает агентство Yonhap.

Северная Корея 15 июня запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Пхеньян произвел пуск сразу же после совместных учений США и Южной Кореи на границе с КНДР. А 16 июня на южнокорейскую военно-морскую базу в Пусане зашла американская подводная лодка Michigan с управляемыми крылатыми ракетами.

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