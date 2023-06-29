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На Павелецком направлении сошли с рельсов нескольких грузовых вагонов

15:08
  • четверг
  • 29 июня 2023

Из-за ЧП в пути остановился "Аэроэкспресс"

На Павелецком направлении железной дороги приостановлено движение поездов через станцию Бирюлёво-Товарная. Там с рельсов сошли нескольких грузовых вагонов с цементом.

Появились первые кадры с места ЧП. По некоторым данным, с рельсов сошли шесть вагонов. Три опрокинулись. Угрозе экологии нет. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за ЧП в пути остановился "Аэроэкспресс" в аэропорт "Домодедово". Пассажиры были вынуждены с чемоданами, идти вдоль путей. По факту инцидента проверку начала транспортная прокуратура. Добраться до аэропорта сейчас можно на экспресс-автобусе 1185 от метро "Домодедовская". Специалисты МЖД принимают все меры для возобновления движения.

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