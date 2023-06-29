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Боррель допустил превращение Европейского фонда мира в Оборонный фонд Украины

15:20
  • четверг
  • 29 июня 2023

Из этого фонда финансируют поставки оружия Киеву

Евросоюз будет поставлять Украине оружие во время конфликта и после его завершения, при этом Брюссель рассматривает возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. Такое заявление сделал в четверг, 29 июня, глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Reuters: США отправят Киеву оружие и технику еще на 500 млн долларов

Как подчеркнул европейский чиновник, Украина должна продолжать боевые действия, а это означает, что модернизация украинской армии должна быть продолжена, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 государств Евросоюза одобрили увеличение объемов Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро. Из этого фонда Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине. В Европе убеждены, что это поможет "oбеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фoнда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глoбальный географический охват и способность ЕС предoтвращать кризисы и конфликты и быстро реaгировать на них".

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт будет блокировать все военные транши Евросоюза Киеву до тех пор, пока Украина не снимет санкции с OTP Bank. Киев обвинил кредитно-финансовую организацию в финансировании боевых действий из-за того, что банк не прекратил работать в России. После этого Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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