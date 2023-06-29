Литва назвала возможный срок старта переговоров по принятию Украины в ЕС

Киев подчеркивает свое стремление к евроинтеграции

Украина, Грузия и Молдавия заслуживают членства в Евросоюзе в случае успешного проведения ими реформ. Об этом заявил в четверг, 29 июня, президент Литвы Гитанас Науседа.

Политик высоко оценил темпы реализации реформ украинскими властями и сообщил, что в случае позитивной оценки со стороны Еврокомиссии (ЕК) переговоры о вступлении Киева в ЕС могут быть запущены уже в декабре 2023 года, сообщает ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что существование Евросоюза немыслимо, если Украина через 20-30 лет не будет в нем. Однако точную дату вступления Украины в ЕС пока никто назвать не может.

При этом пока украинские власти сумели реализовать лишь два пункта из семи, заявленных в списке Еврокомиссии. Его передали Киеву в качестве обязательного к исполнению для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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