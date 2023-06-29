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Ликвидирован пожар возле Ленинградского вокзала в Москве

15:15
  • четверг
  • 29 июня 2023

Горело кафе у входа в здание

Возгорание у входа в здание Ленинградского вокзала в Москве ликвидировано. Обошлось без пострадавших, сообщили в столичном управлении МЧС России.

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По данным пресс-службы ведомства, пожар полностью ликвидирован в 14:52. Площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.

Информация о возгорании поступила в 14:23 мск. Загорелось кафе рядом со входом в здание Ленинградского вокзала на Комсомольской площади, дом 3, передает ТАСС. По данным агентства, горела торговая палатка у входа в зал ожидания вокзала.

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