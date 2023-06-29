ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал вытеснять импортные товары и услуги отечественными

15:42
  • четверг
  • 29 июня 2023

Надо формировать экономику предложения

В России надо формировать экономику предложения. Это экономика, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии, заявил российский президент Владимир Путин.

Кремль объяснил несоблюдение Путиным ковидных ограничений в Дербенте
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами и аплодисментами

По словам российского лидера, руководству следует использовать лучшие решения, предложения, которые выдвигают граждане России, деловые объединения. Надо задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населенных пунктов.

Путин убежден, что все возможности для такого созидательного пути развития в России, безусловно, есть. Уже сейчас российские компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую превосходят зарубежные аналоги, приводит выдержки выступления президента на форуме "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин выступает на заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023"
Владимир Путин выступает на заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.