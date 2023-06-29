Путин призвал вытеснять импортные товары и услуги отечественными

Надо формировать экономику предложения

В России надо формировать экономику предложения. Это экономика, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии, заявил российский президент Владимир Путин.

По словам российского лидера, руководству следует использовать лучшие решения, предложения, которые выдвигают граждане России, деловые объединения. Надо задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населенных пунктов.

Путин убежден, что все возможности для такого созидательного пути развития в России, безусловно, есть. Уже сейчас российские компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую превосходят зарубежные аналоги, приводит выдержки выступления президента на форуме "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив РИА Новости.

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