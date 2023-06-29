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Путин оценил роль ответственного гражданского общества в России

15:59
  • четверг
  • 29 июня 2023

Президент участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"

Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в четверг, 29 июня, на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
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Глава государства при этом подчеркнул, что общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы — это настоящий мотор развития России.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, открывая форум, отметила, что вся страна переживала 24 июня, а также заявила, обращаясь к президенту, что "мы все с вами, мы все вас поддерживаем". Участники форума при этих словах встали и зааплодировали. Путин ответил на это словами благодарности, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам отметил, что во время попытки военного мятежа 23-24 июня была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую и однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество.

Российский лидер поблагодарил сограждан за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал, подчеркнул президент.

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