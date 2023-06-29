Минпросвещения раскрыло детали внедрения военной подготовки в школах

Курс назвали "Основы безопасности и защита Родины"

Введение в российских школах предмета "Основы безопасности и защита Родины" будет поэтапным. Об этом в четверг, 29 июня, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он уточнил, что в рамках нового предмета школьникам предстоит изучать понятия воинской обязанности и военной службы.

Глава Минпросвещения заверил, что в связи с внедрением в школьную программу нового предмета учебная нагрузка на школьников не увеличится, сообщает ТАСС.

В апреле в пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что материал для изучения темы спецоперации будет включен в программу десятого класса российских школ. Содержание экзаменов по истории будет скорректировано с учетом завершения обучения в средней школе. Это сделают только после поставки соответствующих учебников в российские школы.

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