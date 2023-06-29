В Великобритании признали, что Украина никогда не вернет Крым и Донбасс

С заявлением выступил вице-маршал ВВС Британии в отставке

Эта встреча лидеров стран ЕС - подготовка к июльскому саммиту НАТО. Представители Украины - тут как тут, хотя страна не входит ни в один из союзов. Снова со своими обидами и требованиями. К европейским лидерам себя почему-то решил причислить глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Да еще и позволил себе обрушиться на премьера Венгрии Виктора Орбана. Тот заявил, что Украина не является суверенным государством и способна продолжать воевать только благодаря поддержке Запада.

Переругаться представителям киевского режима придется с третью стран Североатлантического альянса. Их тоже можно записать в условные друзья России: они против членства Украины в НАТО. Генсек организации юлит из последних сил: если сейчас не подсунуть Киеву какую-нибудь морковку хотя бы в виде обещаний, это может окончательно сорвать контрнаступление.

"На саммите мы согласуем многолетнюю программу помощи Украине в продвижении к НАТО, чтобы она была полностью совместима с альянсом. После саммита мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в альянсе", - сказал Йенс Столтенберг.

То есть на июльском саммите НАТО возможность вступления Украины в альянс не будут даже рассматривать. А Киев замахнулся уже на предоставление статуса кандидата. Но пока что ему готовы предложить некие гарантии безопасности - их как раз обсуждают в Брюсселе. Газета Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что не исключают даже отправки в зону конфликта военных миссий ЕС. Открыто пока озвучены еще большие траты.

"Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины. Украина должна продолжать воевать", - сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Из этого европейского фонда якобы мира почти все деньги ушли на военную помощь Киеву. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от стран ЕС еще раз скинуться в общую казну, чтобы и дальше содержать Украину. Венгерский премьер возмутился и опубликовал мем с растерянным Джоном Траволтой из "Криминального чтива", как бы задающим немой вопрос: "Где деньги, Урсула?".

Американский расследователь Сеймур Херш заявил, что при таких темпах контрнаступления Киеву понадобится 117 лет, чтобы, возможно, вернуть территории, которые воссоединились с Россией. Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл поставил под сомнение необходимость всем миром вкладываться в заведомо проигрывающую сторону конфликта: "Это, возможно, не выигрышная война для Украины. Украина, вероятно, никогда не освободит Крым и Донбасс. И у Запада есть много внутренних приоритетов. Здесь, в Лондоне, у нас кризис стоимости жизни, кризис инфляции".

Еще один экс-силовик из США Фил Джиральди тоже говорит о том, что и американским властям нужно думать об экономике своей страны и гражданах, а не размышлять, как бы ослабить Россию: "Они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит. Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику".

Байден продолжает быть темой для шуток. У него на лице журналисты заметили странные вмятины. Белый дом объяснил их использованием кислородной маски. Якобы в последние недели у 80-летнего политика появились проблемы с дыханием во сне. А кислородное голодание влияет на мозговую деятельность.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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