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Путин лично опробовал российскую мебель для киберспортсменов

16:39
  • четверг
  • 29 июня 2023

Президент подтвердил, что она удобная

Российский лидер Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает отечественная компания VMMGame. Она вышла в финал конкурса новых брендов России.
Путин призвал вытеснять импортные товары и услуги отечественными

Осматривая мебель, представленную на специальной выставке, глава государства поинтересовался, удобная ли она. Представители компании предложили президенту выяснить это лично.

Путин уселся в кресло, пошутив по поводу опасений о скользком поле и травмированной ноге сотрудника VMMGame: "Я-то не хочу, как вы". Оценивая мебель, президент заявил, что это "реально удобно", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что в нашей стране есть много ниш, где "школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть". Президент подчеркнул, что в некоторых отраслях экономики в России "и по качеству часто получается даже выше". Вместе с тем Путин признал, что в ряде отраслей и направлений экономики "ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда".

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