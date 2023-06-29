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В России по делу о шпионаже задержали женщину

17:01
  • четверг
  • 29 июня 2023

Поступило ходатайство о ее аресте

Следователи задержали женщину по фамилии Ищук в рамках расследования уголовного дела о шпионаже. Об этом в четверг, 29 июня, рассказали в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

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В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е. А.

Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание по избранию меры пресечения задержанной будет проводиться в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось задержать двух жителей Ялты по подозрению в работе на Службу безопасности Украины. По данным ФСБ, двое жителей Ялты на протяжении нескольких месяцев передавали представителю украинской спецслужбы данные о социально-экономическом, политическом и военном состоянии полуострова. При этом удалось выяснить, что задержанные планировали передать СБУ видеосъемку расположения объектов ВС России в Крыму, а также совершить диверсионные действия на территории республики.

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