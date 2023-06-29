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Путин: Россия ритмично преодолеет все сложности

17:19
  • четверг
  • 29 июня 2023

Президент выступил на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" АСИ

В России много креативных и думающих людей, которые находятся в поиске решения проблем, перед которыми стоит страна. Об этом в четверг, 29 июня, рассказал российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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Как отметил президент, "сердце радуется", что так много россиян помогают искать решения проблем, с которыми сталкивается, Россия, причем делают это "инициативно и с таким необычным подходом, с таким — в хорошем смысле этого слова — задором и с умом".

Путин подчеркнул, что благодаря этому "возникает чувство уверенности в том, что у нас какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Для этого вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах, оказывается огромная военная помощь киевскому режиму.

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