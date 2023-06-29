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Объем западной помощи Украине достиг 170 млрд евро

17:37
  • четверг
  • 29 июня 2023

Сюда входит и военная, и гуманитарная, и финансовая помощь

Международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около 170 млрд евро. Об этом в четверг, 29 июня, сообщило украинское Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
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В Киеве уточнили, что эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций.

В качестве уточнения украинское ведомство рассказало, что половину выделенных средств составляет финансовая помощь, еще около 40% — военная помощь, остальное — гуманитарная поддержка, сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что его стране необходимо получить до 2027 года 110 млрд долларов иностранной помощи. Политик пожаловался на недостаточность средств, выделяемых Украине Евросоюзом — планируемые 50 млрд евро, по его словам, покроют всего 45% потребностей Украины. Киев собирается "активно привлекать внимание других ключевых партнеров, например США, которые тоже должны принять участие и предоставить хотя бы среднесрочную помощь", отметил Марченко.

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