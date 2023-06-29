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В одном из крупнейших пригородов Парижа начался марш в память о погибшем подростке

18:27
  • четверг
  • 29 июня 2023

Полицейские отвечают слезоточивым газом

В одном из крупнейших пригородов Парижа Нантере начался марш в память о подростке, погибшем во вторник от рук полицейских, передает "ТВ Центр".

Агрессивная толпа закидывает стражей порядка бутылками, камнями и петардами. Полицейские отвечают слезоточивым газом.

По предварительным оценкам, на улицы вышли порядка 6 тысяч человек. Некоторые пришли в традиционных для арабов головных уборах - убитый был выходцем из Алжира. Люди требуют наказать полицейского, который застрелил подростка.

17-летнего юношу за рулем автомобиля остановил дорожный патруль. Но тот отказался выполнить требования полиции и при попытке бегства был застрелен. Это спровоцировало массовые погромы в Нантере и других французских городах. В МВД сообщили о задержании 150 человек.

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