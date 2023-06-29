На территорию посольства Швеции в Багдаде прорвались протестующие

Ранее в Стокгольме публично сожгли Коран

В центре Багдада на территорию посольства Швеции сегодня прорвались протестующие против новой публичной акции сожжения Корана в Стокгольме, сообщает "ТВ Центр".

Выразить недовольство пришли сотни иракцев. Они требовали выслать посла королевства. Но сотрудникам удалось скрытно покинуть диппредставительство. А демонстранты позже разошлись.

В Швеции по-прежнему считают сжигание священной для мусульман книги в праздник Курбан-Байрам вполне оправданным. Некоторые депутаты даже выступили с инициативой выдвинуть иракца, который это сделал, на Нобелевскую премию.

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