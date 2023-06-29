Посол России объяснил неспособность Швейцарии стать посредником по Украине

Берн предлагал себя в таком качестве

Швейцария утратила статус нейтрального государства, поэтому о ее посредничестве и представительстве в том, что касается проведения мирных переговоров по ситуации на Украине, не может быть и речи. Такое заявление сделал в четверг, 29 июня, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

В интервью газете Le Temps дипломат указал, что Евросоюз "признал Швейцарию страной-партнером в сфере антироссийских санкций", причем Берн "расценивает это положительно".

Гармонин также подчеркнул, что сближение Швейцарской Конфедерации с НАТО, к чему ее подталкивают некоторые внешние и внутренние силы, явно не пойдет на пользу отношениям с Россией.

Кроме того, посол сообщил, что проявления русофобии в Швейцарии в последнее время заметно усилились, в адрес посольства и сотрудников российских учреждений поступают угрозы. Отмечались и преследования организаций наших соотечественников, а в 2022 году в Швейцарии были отменены выступления российских артистов и коллективов с мировым именем.

Ранее Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) заявила, что события на Украине осложнили выполнение задач российской разведкой. Однако они же "дают возможность российским службам разведки внедрять большее число своих сотрудников в Европе в качестве беженцев". В SRC полагают, что наличие большого числа беженцев дает возможность некоторым членам разведслужб совершать поездки, не будучи замеченными, и получать разрешение на временное пребывание.

Кроме того, Швейцария назвала юридически возможным использовать средства Банка России, замороженные на Западе в рамках антироссийских санкций, для восстановления Украины, хотя Москва указывала, что это обыкновенный грабеж.

Тем не менее, в феврале глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве в условиях, как он выразился, максимальной осмотрительности и не на высшем уровне проходят переговоры по разрешению конфликта на Украине. Министр отмечал, что Берн предлагает свои услуги в качестве посредника мирного урегулирования. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что из-за действий Швейцарии в отношении России это невозможно.

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