Генсек НАТО заверил в продолжении переговоров с Турцией по членству Швеции

В Стокгольме снова публично сожгли Коран, Анкара возмущена

Переговоры с Турцией по вступлению Швеции в НАТО будут продолжены. Такое заявление сделал в четверг, 29 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Комментируя скандальную акцию в Стокгольме, вызвавшую резкое осуждение в Турции и других мусульманских странах, Столтенберг отметил, что сожжение Корана не было нелегальным. Политик заявил, что "действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе".

Тем не менее, Столтенберг встал на защиту "права людей быть несогласными", назвав акцию в шведской столице проявлением свободы самовыражения, сообщает ТАСС.

Полиция Стокгольма ранее выдала разрешение на акцию, местом для которой была выбрана площадь Медборъярплатсен в центре города. 28 июня организатор акции, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, сжег на площади Коран. Перед сожжением он положил на книгу свиной бекон, что для верующих мусульман особенно оскорбительно.

На пленарном заседании Госдумы России действия шведских активистов были названы "акцией вандализма". Российские парламентарии призвали Стокгольм принять меры в отношении нарушений прав верующих и оскорбления религиозных чувств мусульман.

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