Российские танкисты ликвидируют линию обороны ВСУ под Купянском

Машины бьют с расстояния в 9 километров

Херсонская область. С коптера как на ладони - Антоновский мост. Видно, что поблизости несколько лодок с боевиками. По ним из минометов открывают огонь российские десантники. Новые попытки украинских радикалов высадиться на левом берегу Днепра и создать плацдарм вблизи разрушенного моста отбиты. За минувшие двое суток ударами артиллерии потоплены шесть быстроходных катеров. А вместе с ними и 30 диверсантов. Кроме этого, противник пытался атаковать уцелевшую часть опор с помощью заминированных дронов-камикадзе. Но безуспешно.

В Краматорске националисты второй день разбирают завалы. Это все, что после ракетной атаки российских ВКС осталось от местного ресторана. В момент удара внутри находилось несколько десятков высокопоставленных офицеров ВСУ и наемников.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорск Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников".

В Запорожье в районе Пятихаток и Работино резервы ВСУ сегодня в очередной раз оказались под шквальным огнем батарей. Отбиты и все атаки по фронту. А затянувшийся на месяц штурм первой линии обороны российской группировки на донецком фронте уже откровенно раздражает и НАТО, и Пентагон. Ведь, по сути, генштабу ВСУ не о чем докладывать, кроме потерь.

Самым сложным в оперативном плане остается артемовский участок. Боевики действуют небольшими группами. Всегда под прикрытием бронетехники. И таких атак - до пяти в сутки. Вот еще одна попытка прорваться к окраинам. Едва БМП радикалов вышли из леса на целину, тут же оказались под огнем российских вертолетов.

Поиск целей и корректировку пилотам помогают вести авиационные наводчики. За опытными наводчиками ВСУ охотятся постоянно. Ведь урон от их работы в связке с экипажами это до 15 уничтоженных БМП и танков в сутки. А кроме того, профессиональный наблюдатель еще и обнуляет все попытки украинской ПВО, контратаковать.

В Харьковской области российские танкисты ликвидируют линию обороны ВСУ под Купянском. Машины бьют с расстояния в 9 километров. На прорыв не идут. Да и зачем рисковать, когда уничтожение купянской группировки и так приносит результаты. Только во время одной танковой атаки ВСУ потеряли под Купянском еще до 30 человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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