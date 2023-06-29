Стягивают спецназ: что сейчас происходит во французском Нантере

Для усмирения манифестантов уже был применен слезоточивый газ

Самые ожесточенные бои - на подступах к префектуре Нантера. Толпа атакует правоохранителей бутылками с зажигательной смесью, камнями. Полиция отвечает шумовыми гранатами, слезоточивым газом. В ход уже пошли резиновые пули, но пыл радикалов трудно охладить. Громят офисы, жгут автомобили. Чтобы мирные жители случайно не оказались в этом хаосе, движение общественного транспорта остановлено. Силовики стягивают в город подкрепление.

Марш в память об убитом подростке проходил днем. Заявлен был как мирный. Почтить память собрались больше 6 тысяч человек. Откликнулись на просьбу матери. Вот она - с горящим фаером. Муния, узнав о гибели сына, накануне через соцсети обратилась к жителям. Просила выйти на улицы. Сказать "нет" полицейскому произволу.

Наэль, 17-летний выходец из Алжира, доставщик пиццы, погиб в минувший вторник. Юноша был за рулем, когда его остановил дорожный патруль. Подросток на дорогом авто выглядел подозрительно. Показывать документы отказался, резко нажал на газ. И при попытке бегства был застрелен.

Протестующие пока не могут остановиться. Уже вторые сутки Франция по ночам превращается в поле боя. Горят пригороды Парижа, Лилля, и даже в далеком Марселе неспокойно. Главное требование - провести справедливое расследование убийства. На объективность следователей надеются и власти. Эмманюэль Макрон, который сейчас в Брюсселе, призвал не горячится. И еще раз подтвердил: он продолжает следить за тем, как развивается ситуация.

О ходе расследования сегодня доложил и прокурор Нантера Паскаль Праш. При обыске машины убитого никаких запрещенных веществ не найдено. В крови подростка - ни алкоголя, ни наркотиков не было.

"Расцениваем, что условий для законного применения огнестрельного оружия не было. В отношении стрелявшего полицейского заведено уголовное дело. Исходя из интересов следствия, обвинение ходатайствует о заключении его под стражу", - добавил Праш.

Тем не менее в поле зрения полицейских убитый Наэль уже попадал. Причем неоднократно. Его имя фигурирует в 15-ти судебных делах. Нарушал правила дорожного движения. Почему на этот раз отказался подчиниться полиции - пока неясно. Тем временем, опасаясь новых погромов, мэрии сразу нескольких городов уже объявили, что в целях безопасности вводят ограничения. Так, в коммуне Кламаре с 9 вечера уже введен комендатский час. Действовать он будет до понедельника.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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