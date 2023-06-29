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Киев признал получение от Запада разведданных о работе российской авиации

18:41
  • четверг
  • 29 июня 2023

Москва уже отмечала, что Запад стал участником конфликта на Украине

Западные партнеры предоставляют украинской стороне информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов. Такое заявление сделал в четверг, 29 июня, советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.
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Военные заявил о постоянной поддержке ВСУ со стороны западных партнеров Киева.

Игнат подтвердил, что "информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры", сообщает РИА Новости.

Ранее МИД России указал, что западные страны выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку. Англосаксы при этом взяли на себя роль штаба и поставщика киевскому режиму вооружений, разведданных и целеуказаний для систематических ударов по гражданским объектам и мирным гражданам на территории России.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в марте уверял, что Вашингтон не передает разведданные Киеву для нанесения ударов по территории России. По его словам, подобные предположения "являются нонсенсом". Он также утверждал, что "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны".

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