Эфиопия попросилась в БРИКС

Уже целый ряд государств заинтересован в участии в этом формате

Эфиопия подала заявку на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом в четверг, 29 июня, рассказали в пресс-службе эфиопского Министерства иностранных дел.

Представитель ведомства Мелес Алем выразил надежду на положительный ответ на эту заявку.

Чиновник также напомнил, что Эфиопия уже была и участницей, и основательницей многих международных организаций, поэтому Аддис-Абеба продолжит работать с международными учреждениями во благо защиты интересов страны, сообщает "Интерфакс".

Россия продолжает развивать и укреплять отношения с африканскими государствами. Летом 2022 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров совершил большое турне по странам Африки. В Эфиопии политики коснулись мирового продовольственного кризиса и его первопричин. На континенте понимают реальное положение дел и не спешат обвинят Москву. Напротив, на всех встречах отмечалось важность растущей роли отношений с Россией. В Эфиопии дипломаты двух стран договорились, что Аддис-Абеба и Москва будут реализовывать совместные планы в военно-технической сфере, здравоохранении и сельском хозяйстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"