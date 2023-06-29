МИД России напомнил миру о последствиях безнаказанности после акции с Кораном

Провокационный акт был осуществлен в Стокгольме

В Швеции вновь был допущен провокационный акт исламофобии, прикрываемый рассуждениями о пресловутой "свободе слова" и "демократии". Такое заявление сделал в четверг, 29 июня, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол внешнеполитического ведомства по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Он прокомментировал тот факт, что "иммигрант из Ирака надругался над священной для всех последователей этой (мусульманской) религии книгой – Кораном", причем "сделал это с особым цинизмом, вызывающе, не объяснив внятно причины своего поступка".

Россия решительно отвергает подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Заявления западных политиков о том, что "действия, которые могут являться законными, не обязательно должны быть уместными", вызывают недоумение.

Аскальдович напомнил, что безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, сообщается на официальном сайте МИД России.

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул, что в России неуважение к Корану — священной книге мусульман — является преступлением, в отличие от некоторых других стран.

На пленарном заседании Госдумы России действия шведских активистов были названы "акцией вандализма". Российские парламентарии призвали власти Швеции предпринять меры в отношении нарушений прав верующих и оскорбления религиозных чувств мусульман.

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