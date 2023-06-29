ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России напомнил миру о последствиях безнаказанности после акции с Кораном

19:24
  • четверг
  • 29 июня 2023

Провокационный акт был осуществлен в Стокгольме

В Швеции вновь был допущен провокационный акт исламофобии, прикрываемый рассуждениями о пресловутой "свободе слова" и "демократии". Такое заявление сделал в четверг, 29 июня, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол внешнеполитического ведомства по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
В стремящейся в НАТО Швеции снова сожгли Коран

Он прокомментировал тот факт, что "иммигрант из Ирака надругался над священной для всех последователей этой (мусульманской) религии книгой – Кораном", причем "сделал это с особым цинизмом, вызывающе, не объяснив внятно причины своего поступка".

Россия решительно отвергает подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Заявления западных политиков о том, что "действия, которые могут являться законными, не обязательно должны быть уместными", вызывают недоумение.

Аскальдович напомнил, что безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, сообщается на официальном сайте МИД России.

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул, что в России неуважение к Корану — священной книге мусульман — является преступлением, в отличие от некоторых других стран.

На пленарном заседании Госдумы России действия шведских активистов были названы "акцией вандализма". Российские парламентарии призвали власти Швеции предпринять меры в отношении нарушений прав верующих и оскорбления религиозных чувств мусульман.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.