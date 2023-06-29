ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия начнет добывать литий в Боливии

20:02
  • четверг
  • 29 июня 2023

Инвестиции в проект составят 600 млн долларов

Госкорпорация "Росатом" начнет производить карбонат лития в Боливии — соответствующее соглашение было подписано представителями двух сторон. Об этом в четверг, 29 июня, рассказали в российской компании.

В "Росатоме" подчеркнули, что это соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии. Согласно документу, предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. тонн карбоната лития в год. Не исключено увеличение заявленных объемов по результатам геологоразведочных работ.

Инвестиции в данный масштабный проект будут составлять около 600 млн долларов, а результат его реализации поможет России в ее переходе к высокотехнологичной экономике, цитирует сообщение "Росатома" ТАСС.

В марте российский лидер Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе провели телефонный разговор, в котором обсудили ключевые направления развития двусторонних отношений. Политики предметно рассмотрели перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий. Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, президенты договорились об активизации контактов на различных уровнях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Госкорпорация "Росатом"
Госкорпорация "Росатом"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.