Россия начнет добывать литий в Боливии

Инвестиции в проект составят 600 млн долларов

Госкорпорация "Росатом" начнет производить карбонат лития в Боливии — соответствующее соглашение было подписано представителями двух сторон. Об этом в четверг, 29 июня, рассказали в российской компании.

В "Росатоме" подчеркнули, что это соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии. Согласно документу, предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. тонн карбоната лития в год. Не исключено увеличение заявленных объемов по результатам геологоразведочных работ.

Инвестиции в данный масштабный проект будут составлять около 600 млн долларов, а результат его реализации поможет России в ее переходе к высокотехнологичной экономике, цитирует сообщение "Росатома" ТАСС.

В марте российский лидер Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе провели телефонный разговор, в котором обсудили ключевые направления развития двусторонних отношений. Политики предметно рассмотрели перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий. Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, президенты договорились об активизации контактов на различных уровнях.

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