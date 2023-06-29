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Жительницу Луганска задержали по подозрению в шпионаже

20:03
  • четверг
  • 29 июня 2023

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике пресекли противоправную деятельность проживающей в городе Луганск гражданки Украины. Об этом в спецслужбе рассказали в четверг, 29 июня.

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С октября 2022 года по заданию человека, действовавшего в интересах Государственного управления разведки Министерства обороны Украины, женщина собирала и передавала данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС России.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело о шпионаже, сообщает РИА Новости.

Ранее в Лефортовском суде Москвы рассказали, что поступило ходатайство следствия об аресте женщины Ищук Е. А., задержанной по подозрению в шпионской деятельности. Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание по избранию меры пресечения задержанной будет проводиться в закрытом режиме. Фабула дела также неизвестна из-за его секретности.

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