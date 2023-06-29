Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского

В Москву прибыл кардинал Маттео Дзуппи

В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с посланником Папы Римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи, сообщается в Telegram-канале газеты "Известия".

В начале встречи патриарх отметил, что рад приезду Дзуппи в Москву, так как тот является очень известным архипастырем, осуществляющим важное служение своему народу.

Ранее сообщалось, что поездка Дзуппи в Москву продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира".

До этого кардинал встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и религиозными деятелями.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

В марте 2023 года Папа Римский Франциск выразил готовность выступить в качестве посредника в переговорах между канонической Украинской православной церковью и раскольнической Православной церковью Украины по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

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