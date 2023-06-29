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WSJ: США готовы согласиться на поставки Киеву ATACMS

20:51
  • четверг
  • 29 июня 2023

Официального подтверждения этой информации нет

Американские власти близки к одобрению поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом в четверг, 29 июня, рассказали информированные источники.
Reuters: США отправят Киеву оружие и технику еще на 500 млн долларов

Как заявили собеседники The Wall Street Journal, Белый дом, который ранее был настроен скептически, пришел к выводу о необходимости поддержать Украину в конфликте в ближайшие недели.

Официально ни американские власти, ни Киев не давали комментариев на эту тему.

Ранее Роберт Кеннеди-младший, решивший побороться в США за президентское кресло, заявил, что Соединенные Штаты превратили Украину в пешку в прокси-войне между Россией и США. Вашингтон проигнорировал множество шансов разрешить ситуацию мирно. Политик напомнил, что в апреле 2022 года была попытка заключить мир между Россией и Украиной, и Москва готовилась добросовестно исполнять соглашение, но США, напротив, побудили подорвать эти возможности, потому что не хотят мира. При этом американские власти продолжают усугублять ситуацию, накачивая киевский режим оружием.

Россия неоднократно предупреждала, что любое западное вооружение, переданное Киеву, станет законной мишенью для ударов российских Вооруженных сил. Президент России Владимир Путин, комментируя контрнаступление ВСУ, подчеркивал, что с его начала наши силы уничтожили 245 танков и более 675 бронемашин. При этом среди уничтоженной техники много иностранной, которая "горит за милую душу".

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Ракета ATACMS
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