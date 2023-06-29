МАГАТЭ боится за безопасность ЗАЭС из-за контрнаступления ВСУ

Пока ситуация стабильна, считают в агентстве

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает обеспокоенность. Об этом в четверг, 29 июня, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Эксперт подтвердил, что во время поездки на ЗАЭС сам видел, что там предприняты меры для удержания и сохранения доступной воды, поэтому "сейчас ситуация относительно стабильная".

Однако "станция расположена посередине передней линии фронта", что вызывает тревогу в свете контрнаступления украинской армии. МАГАТЭ фиксирует заметное увеличение личного состава военнослужащих и количества боевой техники с обеих сторон конфликта в непосредственной близости от станции, заявил Гросси в комментарии для Би-би-си.

Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что украинские боевики попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Он отметил, что "это настоящая угроза", поскольку ВСУ попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом ВС России. Риттер также добавил, что весь цивилизованный мир уже убедился в способности ВСУ "совершать ужасающие акты экологического терроризма".

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