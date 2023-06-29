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Зеленский понадеялся на старт переговоров о членстве Украины в ЕС в течение полугода

21:02
  • четверг
  • 29 июня 2023

Однако страна еще не выполнила все поставленные ей условия

В Киеве ждет премьер-министра Испании Педро Санчеса — это "историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе", заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
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Он напомнил, что с 1 июля Испания на полгода станет председателем в ЕС, и заявил о готовности Киева к началу переговоров о членстве Украины в интеграционном объединении.

Зеленский выразил убежденность в том, что Европа "немыслима без Украины", поэтому "наш прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии следует зафиксировать", сообщает ТАСС.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина, Грузия и Молдавия заслуживают членства в Евросоюзе в случае успешного проведения ими реформ. Политик высоко оценил темпы реализации реформ украинскими властями и сообщил, что в случае позитивной оценки со стороны Еврокомиссии (ЕК) переговоры о вступлении Киева в ЕС могут быть запущены уже в декабре 2023 года.

Однако пока украинские власти сумели реализовать лишь два пункта из семи, заявленных в списке Еврокомиссии. Его передали Киеву в качестве обязательного к исполнению для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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