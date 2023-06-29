Госдеп заверил в нежелании США отправлять своих военных на Украину

Москва указывала, что США уже участвуют в украинском конфликте

Вашингтон не планирует отправлять американских военных на Украину для участия в боевых действиях. Такое заявление сделал в четверг, 29 июня, официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Как заявил чиновник, президент США Джо Байден "дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину", сообщает РИА Новости.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны альянса могут в индивидуальном порядке направить войска на Украину, если Киев не получит должной поддержки на саммите альянса в Вильнюсе.

В Москве при этом указывали, что участие НАТО в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Брюсселя, очевидно. Военный блок снабжает Киев вооружениями и военной техникой, натаскивает бойцов Вооруженных сил Украины, а также обещает Киеву членство в альянсе.

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