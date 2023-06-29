Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

Число номинаций с этого года увеличилось до 12

Сергей Собянин наградил лауреатов премии Москвы в области архитектуры и градостроительства, передает "ТВ Центр".

Число номинаций, в которых определяли победителей, с этого года увеличилось до 12. Призов удостоены 23 человека. Среди них - авторы проектов инновационного кластера МГУ "Ломоносов", детской больницы Святого Владимира, а также павильона "Атомной энергии" на ВДНХ.

Мэр отметил, что власти готовы поддержать любые идеи по развитию мегаполиса, но с условием, что новые объекты будут отвечать мировым стандартам и учитывать благоустройство прилегающей территории.

"От вашего творчества, от вашего таланта будет зависеть то, происходит в Москве сегодня и будет происходить в ближайшие годы. А так как проекты, которые вы сегодня делаете, выходят через 5-10 лет, это целая эпоха. Сегодня, вручая главные архитектурные призы нашего города, я хотел сказать вам слова благодарности от себя лично, от москвичей за ту работу, которую вы проводите", - отметил градоначальник.

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