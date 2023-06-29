ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

21:27
  • четверг
  • 29 июня 2023

Число номинаций с этого года увеличилось до 12

Сергей Собянин наградил лауреатов премии Москвы в области архитектуры и градостроительства, передает "ТВ Центр".

Собянин: В Москве расширили меры поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов
Сергей Собянин поручил ускорить открытие двух поликлиник в Марьине

Число номинаций, в которых определяли победителей, с этого года увеличилось до 12. Призов удостоены 23 человека. Среди них - авторы проектов инновационного кластера МГУ "Ломоносов", детской больницы Святого Владимира, а также павильона "Атомной энергии" на ВДНХ.

Мэр отметил, что власти готовы поддержать любые идеи по развитию мегаполиса, но с условием, что новые объекты будут отвечать мировым стандартам и учитывать благоустройство прилегающей территории.

"От вашего творчества, от вашего таланта будет зависеть то, происходит в Москве сегодня и будет происходить в ближайшие годы. А так как проекты, которые вы сегодня делаете, выходят через 5-10 лет, это целая эпоха. Сегодня, вручая главные архитектурные призы нашего города, я хотел сказать вам слова благодарности от себя лично, от москвичей за ту работу, которую вы проводите", - отметил градоначальник.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Вручение наград
Вручение наград
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.