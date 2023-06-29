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Лондон опроверг планы НАТО по расширению в Индо-Тихоокеанском регионе

21:40
  • четверг
  • 29 июня 2023

Однако альянс должен быть готов к любым угрозам, считают в Великобритании

Североатлантический альянс не планирует принимать в свои ряды государства Индо-Тихоокеанского региона. Такое заявление сделал в четверг, 29 июня, постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри.

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По уверениям чиновника, "НАТО — это евроатлантический альянс, он останется таковым".

Куорри заявил, что члены альянса не собираются "переносить" его в Индо-Тихоокеанский регион, но подчеркнул важность готовности НАТО к угрозам из любой точки планеты, сообщает ТАСС.

Ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон получил выгоду от украинского кризиса. Эта ситуация усилила возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китайской народной республики. По словам дипломата, украинский кризис не отвлек внимание США от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако британские СМИ отмечали, что военная помощь стран НАТО Украине может существенно подорвать позиции альянса в мире. В частности, передача Украине системы противовоздушной обороны Patriot ослабит позиции Запада перед Китаем, поскольку "у США их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе".

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