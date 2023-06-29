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Будапешт счел абсурдом выделение Киеву Евросоюзом новых средств

22:00
  • четверг
  • 29 июня 2023

Венгрия прокомментировала планы Брюсселя отправить Украине новый транш помощи

Инициатива Еврокомиссии по выделению Украине очередного транша финансовой помощи вызовет длительное обсуждение. Такое мнение в четверг, 29 июня, высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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Он указал на то, что Брюссель до сих пор не может объяснить государствам — членам Евросоюза, сколько всего денег уже было выделено Киеву и "куда они подевались".

До тех пор, пока ответы не эти вопросы не будут представлены, Будапешт считает предложение ЕК абсурдом, не заслуживающим переговоров, цитирует заявление Орбана РИА Новости.

Ранее украинское Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики рассказало, что международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около 170 млрд евро. Половину выделенных средств составляет финансовая помощь, еще около 40% — военная помощь, остальное — гуманитарная поддержка.

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