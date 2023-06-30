Премьера Британии уличили в использовании "секретной" ручки

Расследования, связанные с деятельностью Сунака, уже были

Кумовство, сомнительные кредиты и исчезающие чернила. Британская "Гардиан" уличила премьера Риши Сунака в том, что он использует ручку с исчезающими чернилами, чтобы делать пометки на официальных документах. Что за хитрость такая? Что же такое пишет премьер-министр в официальных бумагах и что пытается скрыть от людей? Подсказка, утверждает "Гардиан", в самой инструкции к ручкам японского производства:

"Идеальные для тех, кто учится писать чернилами, потому что, если вы допустили ошибку, чернила стираются с помощью стандартных уничтожителей чернил".

Что значит "учится писать"? И затем уничтожать написанное? Журналисты утверждают, что рукописные заметки Сунака могут испариться из официальных документов, переданных в правительственные архивы. И в случае какого-либо расследования лишних слов не найдут.

А расследования, связанные с деятельностью Сунака, уже были. Весной парламент проводил расследование в отношении премьер-министра по вопросу декларации финансовых интересов. В Британии запущен пилотный проект по поддержке профессии няни. И надо ж так случиться, что жена Сунака Акшата Мурти является совладелицей компании по уходу за детьми "Koru Kids". Премьер объяснил, что никаких личных интересов тут нет.

Куда более скандальный эпизод связан с банком "Голдман Сакс", где Риши Сунак когда-то делал карьеру. По данным СМИ, топ-менеджер банка Ричард Шарп помог своему другу Борису Джонсону оформить кредит на миллион долларов. За что получил должность в совете управляющих неподкупной телерадиокомпании "Би-Би-Си".

Сунак вроде бы и ни при чём, но его тут же обвинили, что в консервативной партии царят фаворитизм и кумовство. На этом фоне выписанный полицией штраф за не пристёгнутый ремень выглядит сущим пустяком. Но вот исчезающие чернила на официальных бумагах британцев всерьёз озадачили. Хотя Карлу III такой пишущий прибор был бы кстати.

Монарх - это вам не премьер какой-нибудь. Может и позабыть, какой сегодня день, даже подписывая официальные документы. А вот ручка с исчезающими чернилами в руках премьер-министра заставляет простых британцев задуматься над тем, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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