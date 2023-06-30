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Делягин объяснил, почему ЕС не хочет конфисковать российские активы

08:54
  • пятница
  • 30 июня 2023

В этом случае Европе придется отдать эти деньги своим хозяевам

В числе вопросов, которые обсуждают на саммите Евросоюза, возможность использования для помощи Украине замороженных российских активов. Найдут ли западные партнёры юридически приемлемое решение? Почему они до сих пор не рискнули изъять эти деньги? И может ли угроза конфискации стать инструментом давления на Россию?

Михаил Делягин - заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике - в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"На самом деле, деньги не конфискованы до сих пор по очень простой причине – когда деньги заморожены на счетах банка, эти деньги являются финансовым ресурсом банка. Как только европейцы эти деньги украдут, пройдет переход прав собственности, им сразу придется отдать эти деньги своим хозяевам. Транзитом через Украину. Поэтому европейцы это делать не хотят", - сказал Михаил Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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