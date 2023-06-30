Экипаж российского танка Т-80 поразил укрепленный пункт ВСУ

Кадрами поделилось Минобороны

Новые кадры Минобороны из зоны СВО. Экипаж российского танка Т-80, который действовал в составе подразделений ВДВ, точным огнём поразил укреплённый пункт украинских националистов.

Группу боевиков в лесополосе обнаружил расчёт беспилотника. Координаты незамедлительно передали на командный пункт. Там приняли решение выбить неонацистов с помощью танка.

Получив приказ, экипаж боевой машины оперативно выдвинулся в указанный район и нанес несколько ударов из 125-миллиметрового орудия.

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