Мужество проявили сержант Валерий Зоткин, лейтенант Михаил Яхомов и подполковник Лев Ключников

Новые данные о примерах мужества и героизма российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Командир миномётного расчёта сержант Валерий Зоткин вывел своих подчинённых из-под обстрела с позиций ВСУ. Валерий продолжил руководить подразделением даже несмотря на полученное ранение. Наши бойцы открыли ответный огонь и в итоге уничтожили вражеские позиции. Попытка прорвать нашу оборону провалилась, и неонацисты с Большими потерями отступили.

Взвод тяжёлых огнемётных систем под командованием лейтенанта Михаила Яхомова также попал под плотный артиллерийский огонь украинских радикалов. Умело маневрируя на поле боя, наши военные нанесли националистам серьёзный урон и остановили их продвижение. На личном счету Михаила - две подбитые бронемашины и большое количество живой силы.

Подполковник Лев Ключников не позволил неонацистам уничтожить оборудование для обеспечения связи. Вместе со своим подразделением Лев вывез его из зоны поражения вражеской артиллерии в безопасное место и восстановил его работу. Благодаря поддержанию оперативной связи наши бойцы успешно отразили атаку ВСУ.

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