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Небензя: Запад провоцирует столкновение между ядерными державами

08:53
  • пятница
  • 30 июня 2023

Зарубежные спонсоры толкают Украину в пропасть

Россия не намерена наносить удары по Запорожской АЭС - письмо с таким содержанием распространил постпред нашей страны в ООН. Василий Небензя призвал генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций против атомной станции.
Небензя счел самоубийственным контрнаступление Украины

На заседании Совбеза, созванном по инициативе нашей страны, Василий Небензя отметил: своим участием в конфликте на Украине страны Запада грубо нарушают нормы международного права. Продолжая поставки вооружений Киеву, зарубежные спонсоры толкают страну в пропасть. Это увеличивает риск прямого столкновения России и Запада и, как следствие, ядерного конфликта. При этом все попытки переложить ответственность за происходящее на Москву не выдерживают никакой критики.

"Страны Запада упорно пытаются заставить международное сообщество забыть, что кризис на Украине, как и поставки западных вооружений Киеву, начались задолго до специальной военной операции. Сегодня благодаря откровениям целого ряда высокопоставленных политиков того времени мы знаем, что планомерная накачка Украины оружием и её подготовка к войне с Россией все эти годы велась за ширмой минских соглашений. В милитаристском угаре и окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", - заявил Небензя.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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