Украинские войска использовали натовскую технику

Украинские войска бросили бронетехнику и танки натовского производства в наступление в районе Артемовска (Бахмута). ВСУ попытались прорвать линию обороны российских сил в окрестностях города, однако ВС России отразили все атаки противника, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам Марочко, батальонно-тактические группы вооруженных формирований Украины поддерживала натовская артиллерия. Они попытались прорвать оборону российских войск с северо-запада и юго-запада Артемовска, бросив в атаку танки и бронетехнику западного производства. Российские военнослужащие не допустили прорыва, приводит комментарий офицера ТАСС.

Ситуацию вокруг Артемовска накануне оценил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он признал, что обстановка сложная. В то же время, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ, ситуация полностью под контролем российских сил.

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