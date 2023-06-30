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Россиян ожидает повышение тарифов мобильной связи

08:37
  • пятница
  • 30 июня 2023

Операторы заявляют о необходимости ежегодного роста на 5%

Российские власти готовы пойти навстречу операторам мобильной связи, которые заявляют о необходимости ежегодного роста тарифов на 5% выше инфляции. Операторы утверждают, что такая мера поможет модернизации сетей, которая необходима для обеспечения их стабильной работы.

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Тарифы на связь в стране в настоящее время формально не регулируются. Однако действует рекомендация ФАС об ограничении повышения цен уровнем инфляции. При этом в прошлом году власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минцифры, в правительстве признают, что инвестиции компаний в развитие сетей снизилось на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки. В результате качество услуг начинает деградировать. Власти готовы поддержать просьбу операторов – при условии, что повышение цен будет поэтапным.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на днях заявил, что стране важно переходить на сети связи новых поколений. Глава кабмина подчеркнул, что нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE.

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