ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Массовые захоронения солдат ВСУ обнаружены в ЛНР

09:06
  • пятница
  • 30 июня 2023

Аэроразведка выявила свежие траншеи возле Макеевки

Аэроразведка обнаружила массовые захоронения солдат Вооруженных сил Украины в районе сел Невское и Макеевка в ЛНР. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, это стихийные захоронения, которые представляют собой свежие траншеи.

Массовое захоронение украинских военных обнаружено в парке Мариуполя
Бойцы ЛНР обнаружили массовые захоронения мирных жителей

Траншеи и насыпи обнаружены в низинах, удаленных от населенных пунктов. Установлено, что это стихийные захоронения ликвидированных украинских боевиков, приводит слова Марочко РИА Новости.

Офицер также рассказал об обстановке в районе Купянска в Харьковской области. По словам Марочко, здесь противник не предпринимает попыток наступления, идут позиционные бои. ВСУ укрепляют оборонительные позиции на этом участке, идет контрбатарейная борьба.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.