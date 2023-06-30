Аэроразведка выявила свежие траншеи возле Макеевки

Аэроразведка обнаружила массовые захоронения солдат Вооруженных сил Украины в районе сел Невское и Макеевка в ЛНР. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, это стихийные захоронения, которые представляют собой свежие траншеи.

Траншеи и насыпи обнаружены в низинах, удаленных от населенных пунктов. Установлено, что это стихийные захоронения ликвидированных украинских боевиков, приводит слова Марочко РИА Новости.

Офицер также рассказал об обстановке в районе Купянска в Харьковской области. По словам Марочко, здесь противник не предпринимает попыток наступления, идут позиционные бои. ВСУ укрепляют оборонительные позиции на этом участке, идет контрбатарейная борьба.

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